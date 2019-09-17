Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом

17 сентября 2019 15:55 (UTC+04:00)

Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня идет процесс подготовки межправительственного соглашения, которое будет регулировать вопросы, связанные с поставкой сырья из Казахстана на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Оно подразумевает в целом поставки углеводородного сырья, под которым понимается сырая нефть и полуфабрикаты, продукты переработки, сырье для загрузки вторичных процессов. После урегулирования двусторонних вопросов с Казахстаном мы займемся логистикой", - сказал Владимир Сизов.

Возможные маршруты доставки - через общую систему магистральных нефтепроводов или по железной дороге. "У нас был опыт поставки по железной дороге различного сырья для загрузки вторичных процессов. В определенные периоды в начале 2000-х был опыт прокачки и поставки казахстанской нефти трубопроводным транспортом", - отметил зампредседателя концерна.

Что касается объемов планируемых поставок из Казахстана, по его словам, все зависит от договоренностей субъектов хозяйствования и экономической целесообразности.

Владимир Сизов подчеркнул, что процесс диверсификации поставок не останавливается. "Мы постоянно общаемся с потенциальными поставщиками сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, держим руку на пульсе в части возможных маршрутов доставки нефти из альтернативных регионов для белорусских НПЗ. У нас имеется достаточный опыт поставки нефти из южных регионов - Азербайджана, Венесуэлы, и направления, маршруты доставки у нас тоже диверсифицированы. Мы имеем четкое понимание, как нам поставлять из портов Балтийского моря, какие варианты доставки возможны из портов Черного моря", - добавил он.

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