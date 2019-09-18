Стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае

18 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на XXI Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF 2019), которая с 17 по 21 сентября проходит в Шанхае. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Белорусский национальный технический университет участвует в выставке в составе коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси по направлению "Информационные и коммуникационные технологии", где представлены такие известные мировые высокотехнологичные бренды, как Intel, Hitachi, Haier, Cisco.

В этот раз в Шанхае демонстрируются не только научно-технические разработки университета, но и молодежные стартапы - победители конкурса стартапов БНТУ предыдущих лет. Особой популярностью у посетителей выставки пользуются высокотехнологичные разработки университета в области медицины (кардиохирургия, стоматология, онкология), в которых применяются новейшие материалы, обладающие памятью формы, и уникальные ультразвуковые технологии.

Одной из задач участия в выставке для БНТУ является изучение передового опыта в сфере цифровизации образования. С этой целью запланированы переговоры между университетом и ведущей китайской компанией в сфере искусственного интеллекта iFlytech.

Китайская международная промышленная ярмарка проводится с 1999 года. Сегодня она занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году на ярмарке было представлено 2,6 тыс. экспонатов из 28 стран, выставку посетили более 160 тыс. специалистов из 82 государств. В этом году CIIF представляет девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках продемонстрируют металлообрабатывающие станки, технику и оборудование для охраны окружающей среды, промышленных роботов, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет Air China после вылета в Пекин вернулся в Вашингтон из-за возгорания
Другие страны 07:20
Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном
Россия 01:25
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
В мире 17 сентября 17:37
Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти
Беларусь 17 сентября 17:15
Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом
Беларусь 17 сентября 15:55
Китай намерен увеличить товарооборот с Россией
В мире 17 сентября 15:23
Лента новостей
Узбекистан заинтересован в импорте продукции из Болгарии
Бизнес 11:52
В январе-августе граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 700 объектов недвижимости
Турция 11:48
Рост производства автомобилей в Казахстане приблизился к 70%
Бизнес 11:42
Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:41
В регионе Азербайджана откроется предприятие малого бизнеса
Бизнес 11:39
Назначен новый директор "Азербайджанфильм"
Социум 11:36
В части Баку, Хырдалане и Лянкяране газа не будет
Общество 11:22
Туркменистан может стать ведущим экспортером электроэнергии в Центральной Азии
Энергетика 11:22
Российский дипломат Оксана Орлова воплотила свою любовь к Азербайджану в ярких картинах (ФОТО)
Культура 11:18