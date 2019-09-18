Торговый павильон белорусских товаров откроют в Шанхае

18 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

Торговый павильон белорусских товаров планируется открыть в Шанхае. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с исполнительным директором корпорации Greenland Чжан Юнь. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"Во время переговоров стороны обсудили возможности увеличения объема поставок белорусской сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью в Китай, в том числе открытие в Шанхае торгового павильона белорусских товаров", - рассказали в посольстве.

На встрече также обсуждалась подготовка к форуму Беларусь-Китай во время 2-й Китайской международной выставки импорта. "Кроме того, стороны рассмотрели перспективы инвестирования в туристическую инфраструктуру Беларуси и организацию прямого авиасообщения между Минском и Шанхаем", - добавили в дипмиссии.

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