В Беларуси планируют оптимизировать сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы

24 сентября 2019 11:51 (UTC+04:00)

Планируется принять меры для повышения эффективности производства сахарной свеклы, сказал в интервью газете "Рэспублiка" председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

"Один из путей снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности - эффективное производство сахарной свеклы. Речь идет о повышении урожайности. Необходимо оптимизировать сырьевые зоны и работать там, где урожайность сахарной свеклы максимальная", - отметил Александр Забелло.

Глава "Белгоспищепрома" обратил внимание на то, что важную роль играют не объемы, а показатель сахаристости. Он в настоящее время держится на уровне 16%, но есть гибриды с сахаристостью 20-22%. "Для снижения себестоимости сахара это важный момент: таким образом мы сможем снизить закупочную цену у сельхозпроизводителей при сохранении их уровня рентабельности, а также получим более конкурентоспособную цену на сахар", - пояснил Александр Забелло.

К посевной кампании 2020 года "Белгоспищепром" с Минсельхозпродом и облисполкомами отработает вопросы повышения эффективности производства сахарной свеклы. В ноябре планируется оценить урожайность гибридов и определить самые эффективные из них.

Всего в Беларуси выращиванием сахарной свеклы занимаются 400 сельхозорганизаций. На сахарных заводах трудоустроены около 5 тыс. человек. "Это рабочие места и налоги в бюджет. Для того чтобы сохранить отрасль, правительство и работает над комплексом мер, которые позволят при помощи рыночных механизмов сделать производство сахара рентабельным", - сказал председатель концерна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Минск обсудили вопросы взаимодействия в экономической сфере
Туркменистан 09:53
Лукашенко поручил МИД Белоруссии подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
Другие страны 21 сентября 02:31
Минюст Беларуси готовит с ЕС программу достижения ЦУР в правовой сфере
Беларусь 20 сентября 17:21
В Беларуси усилят работу по возвращению историко-культурных ценностей
Беларусь 20 сентября 09:50
Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана
Туркменистан 19 сентября 16:33
Беларусь нарастила экспорт некоторых продуктов в Узбекистан и сократила в Казахстан
Бизнес 19 сентября 16:25
Лента новостей
ВБ выразил готовность углублять сотрудничество с Грузией
Финансы 12:05
Эльнура Самарбекова едет в Баку
Культура 11:55
Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
Бизнес 11:55
В столице Казахстана реализуют свыше 10 инвестпроектов
Бизнес 11:51
В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию
Иран 11:50
Джалилабадский винный завод запустил новую линию по производству коньячного спирта
Бизнес 11:46
TAP готов к удвоению своей мощности
Энергетика 11:41
Банк Республика порадовал детей с ограниченными физическими возможностями
Общество 11:40
Студенты из Руанды будут обучаться в БВШН (ФОТО)
Общество 11:35