В Беларуси планируют оптимизировать сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы

Планируется принять меры для повышения эффективности производства сахарной свеклы, сказал в интервью газете "Рэспублiка" председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.



"Один из путей снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности - эффективное производство сахарной свеклы. Речь идет о повышении урожайности. Необходимо оптимизировать сырьевые зоны и работать там, где урожайность сахарной свеклы максимальная", - отметил Александр Забелло.



Глава "Белгоспищепрома" обратил внимание на то, что важную роль играют не объемы, а показатель сахаристости. Он в настоящее время держится на уровне 16%, но есть гибриды с сахаристостью 20-22%. "Для снижения себестоимости сахара это важный момент: таким образом мы сможем снизить закупочную цену у сельхозпроизводителей при сохранении их уровня рентабельности, а также получим более конкурентоспособную цену на сахар", - пояснил Александр Забелло.



К посевной кампании 2020 года "Белгоспищепром" с Минсельхозпродом и облисполкомами отработает вопросы повышения эффективности производства сахарной свеклы. В ноябре планируется оценить урожайность гибридов и определить самые эффективные из них.



Всего в Беларуси выращиванием сахарной свеклы занимаются 400 сельхозорганизаций. На сахарных заводах трудоустроены около 5 тыс. человек. "Это рабочие места и налоги в бюджет. Для того чтобы сохранить отрасль, правительство и работает над комплексом мер, которые позволят при помощи рыночных механизмов сделать производство сахара рентабельным", - сказал председатель концерна.

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