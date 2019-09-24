Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую

24 сентября 2019 17:29 (UTC+04:00)

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую, вместе с тем есть ряд вопросов, которые нужно обсудить, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

Глава правительства предложил на сегодняшней встрече если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.

"Главное - мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло", - обратил внимание Сергей Румас.

Алексей Лихачев в свою очередь проинформировал о вчерашних переговорах на площадке Белорусской АЭС. "Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем - это 97% реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы", - отметил Алексей Лихачев.

По мнению главы госкорпорации "Росатом", при активных работах на первом блоке не должен остаться без внимания и второй блок. "Напряжение сил и концентрация наших ресурсов на одном блоке ни в коем случае не должны поставить под сомнение темпы и качество работы на втором блоке Белоруской АЭС", - считает он.

Алексей Лихачев подчеркнул, что российская сторона поддерживает приоритет вопросов безопасности. "Безопасность - прежде всего, и никаких компромиссов быть не может", - добавил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

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