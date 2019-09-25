Архивисты Беларуси и России обменяются опытом представления информации в интернете

Профессиональная встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России пройдет сегодня в Витебске. Как передает Day.Az, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси.



Участники совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Беларуси и Федерального архивного агентства России обсудят опыт представления в интернете информации государственных архивных учреждений, а также проведут научно-практическую конференцию на тему "Комплектование, обеспечение сохранности и использование документов негосударственных организаций".



Традиционные встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России в течение последних лет стали заметным явлением в жизни архивного сообщества стран СНГ. Проведение мероприятий такого рода является серьезным стимулом в укреплении взаимного сотрудничества архивистов стран-участниц, изучении опыта коллег в области теории и практики архивного дела.

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