Архивисты Беларуси и России обменяются опытом представления информации в интернете

25 сентября 2019 10:53 (UTC+04:00)

Профессиональная встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России пройдет сегодня в Витебске. Как передает Day.Az, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси.

Участники совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Беларуси и Федерального архивного агентства России обсудят опыт представления в интернете информации государственных архивных учреждений, а также проведут научно-практическую конференцию на тему "Комплектование, обеспечение сохранности и использование документов негосударственных организаций".

Традиционные встречи руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России в течение последних лет стали заметным явлением в жизни архивного сообщества стран СНГ. Проведение мероприятий такого рода является серьезным стимулом в укреплении взаимного сотрудничества архивистов стран-участниц, изучении опыта коллег в области теории и практики архивного дела.

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