Беларусь планирует увеличить транзитную перевозку грузов в три раза

1 октября 2019 12:23 (UTC+04:00)

Беларусь планирует увеличить к 2025 году объемы перевозки грузов в контейнерах в три раза - до 1 млн контейнеров в год. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко на международном форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента" в Ереване. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Алексей Авраменко отметил, что благоприятное географическое расположение Беларуси на сухопутном пути между Европой и Азией, Скандинавией и Балканами способствует развитию транспортных коммуникаций. За последние годы реконструированы участки IX Международного транспортного коридора в направлении России и Украины. Усовершенствована автомобильная дорога в направлении Польши.

"Транзитом через республику товары из Азии в Европу, из стран Скандинавии на Балканы перевозятся в контейнерах специализированными ускоренными поездами. К 2025 году планируем увеличить объемы перевозки грузов в контейнерах в три раза и достичь уровня 1 млн контейнеров в год", - сказал министр.

Вместе с тем Алексей Авраменко отметил, что транзитный потенциал Евразийского континента может быть использован эффективнее за счет снятия барьеров на пути товарных потоков, скоординированной деятельности по развитию инфраструктуры и внедрения инновационных подходов, основанных на цифровизации транспортных систем.

Так, международные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств ЕАЭС, осуществляются на безразрешительной основе. Однако на перевозки грузов в третьи страны разрешительный порядок остался. Что касается авиации, то и здесь необходимо стремиться к равным тарифным условиям при обеспечении доступа к аэронавигационным и аэропортовым услугам.

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