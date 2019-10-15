Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой

15 октября 2019 11:54 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой. Информацию об этом пресс-служба белорусского министерства иностранных дел разместила на своей странице в Facebook, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Данная тема рассматривалась в Москве на консультациях, которые состоялись на уровне руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств Беларуси и России по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой. "Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами", - говорится в сообщении.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МИД КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по вопросу торгового соглашения
В мире 11:58
Нефть дешевеет второй день подряд на снижении внешнеторгового оборота Китая
В мире 10:06
В Японии одобрили проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США
Другие страны 07:45
В Техасе предъявили обвинения экс-полицейскому, застрелившему афроамериканку
Другие страны 07:15
Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
Другие страны 05:59
В США заявили, что не планируют выводить войска из района Эт-Танфа в Сирии
Другие страны 05:32
Лента новостей
Фархад Бадалбейли выразил обеспокоенность в связи с политикой передач телеканалов
Нагорно-карабахский конфликт 12:31
Пшеница в Узбекистане будет продаваться только через биржу
Бизнес 12:27
В Азербайджане изъяты сотни килограммов мертвечины (ФОТО)
Общество 12:23
Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику - госкомитет
Политика 12:17
В Казахстане растет спрос на легковые автомобили
Бизнес 12:14
В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
Политика 12:14
В Азербайджане 2756 фермеров воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений
Бизнес 12:11
В Анкаре задержаны 10 иностранных террористов
Турция 12:04
В Узбекистане предложили отказаться от доллара США
Финансы 11:59