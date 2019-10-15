Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой. Информацию об этом пресс-служба белорусского министерства иностранных дел разместила на своей странице в Facebook, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Данная тема рассматривалась в Москве на консультациях, которые состоялись на уровне руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств Беларуси и России по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой. "Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами", - говорится в сообщении.



Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

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