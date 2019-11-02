В Белоруссии 15 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне

2 ноября 2019 23:04 (UTC+04:00)

Тринадцать детей госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От дежурного диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне в Барановичах. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что группа детей из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет, занимавшихся в бассейне учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №4 по плаванию города Барановичи", почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле", - говорится в сообщении.

По предварительной информации МЧС, химическая реакция с выделением паров хлора произошла "в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна". "Частично пары хлора попали в зал плавательного бассейна", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, 13 из 15 детей доставлены в педиатрическое отделение больницы для наблюдения. "По имеющейся на данный момент информации от специалистов министерства здравоохранения, жизнь детей вне опасности. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в МЧС.

Пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун сообщила, что все дети, которые были во время инцидента в ванне бассейна в Барановичах, были госпитализированы, позже двоих из них отпустили домой". "Четверо сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Девять человек под наблюдением врачей в больнице", - сообщила Бородун.

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