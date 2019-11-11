Прогнозные документы Беларуси планируется совместить с дорожной картой ВБ

11 ноября 2019 09:31 (UTC+04:00)

Дорожную карту с Всемирным банком планируется совместить с Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2035 года и программой социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Об этом 10 ноября заявил министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крутого, речь идет о том, "чтобы совместить дорожную карту с процессом разработки прогнозных документов". Всемирный банк это поддерживает.

Разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и программы социально-экономического развития завершается. Так, основные положения программы будут опубликованы и презентованы в первом квартале 2020 года.

Что касается дорожной карты, то стороны рассчитывают, что она появится до конца текущего года. Дмитрий Крутой отметил, что больших разногласий по ее форме, структуре, мероприятиям нет. Предметом дискуссии остается скорость преобразований, которые предлагаются белорусской экономике.

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