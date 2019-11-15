Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".



Отказ от производства биодизеля обсуждался 14 ноября на встрече председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с коллективом ОАО "Могилевхимволокно".



Остановившись на работе ОАО "Могилевхимволокно", руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми.



Андрей Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре Российской Федерации, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.



Председатель концерна ответил на вопросы представителей трудового коллектива. Они касались инвестиционных проектов и концепции дальнейшего развития ОАО "Могилевхимволокно".

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