Более 35% белорусов досрочно проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей

За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 35,77%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 33,67% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 38,26%, в Гомельской - 39,41%, в Гродненской - 36,50%. В Минской области на избирательные участки за четыре дня досрочного голосования пришли 37,49% избирателей, в Могилевской - 39,11%, в Минске - 28,56%.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлилось по 16 ноября включительно.

Основной день голосования - 17 ноября. Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

Избирательные участки в стране откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. На тех, что образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение государственного служащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.-0-

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