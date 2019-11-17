Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

17 ноября 2019 12:51 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы - бойцы видимого фронта", - такими словами приветствовал глава государства членов избирательной комиссии.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.

По данному округу на этих выборах баллотируются шесть кандидатов.

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