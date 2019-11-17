ЦИК: на парламентских выборах в Беларуси проголосовали более 50% избирателей

На выборах в нижнюю палату парламента Беларуси по данным на 14:00 явка избирателей составила 55,47%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вадим Ипатов.

"В целом по республике проголосовало 55,47% избирателей, внесенных в списки для голосования", - сказал представитель ЦИК.

Ипатов уточнил, что выборы в Могилевской и Гомельской областях состоялись во всех избирательных округах.

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