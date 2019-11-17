Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне В, прогноз стабильный. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Республики Беларусь.

Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне В.

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