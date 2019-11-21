Белгидромет и Всемирный банк доработают дорожную карту по совершенствованию систем раннего предупреждения

21 ноября 2019 09:43 (UTC+04:00)

Белгидромет и Всемирный банк доработают проект дорожной карты "Совершенствование Белгидромета и систем раннего предупреждения в Республике Беларусь". Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Проект дорожной карты будет дорабатываться совместно до марта 2020 года. Его подписание в двустороннем порядке запланировано на апрель 2020-го в офисе Всемирного банка в Минске.

Дорожную карту банк подготовил для реализации проекта "Повышение подготовленности Республики Беларусь к бедствиям и катастрофам". Она представляет собой потенциальный путь усиления национальной гидрометеорологической службы и систем раннего предупреждения, прогнозирования лесных пожаров, а также систем радиационного контроля и прогнозирования погоды. Проект дорожной карты основывается на оценке потребностей и потенциала Белгидромета, который является главным и единственным официальным поставщиком услуг в области погоды, водных ресурсов, радиационного мониторинга, а также прогнозов и предупреждений.

Проект технической помощи "Повышение подготовленности Республики Беларусь к бедствиям и катастрофам" направлен на укрепление потенциала посредством улучшения услуг по информированию об экстремальных погодных условиях, идентификации рисков, наличию и распространению данных и национальной стратегии по снижению риска бедствий. Проект реализовывается совместно Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством по чрезвычайным ситуациям.

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