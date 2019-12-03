ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3

3 декабря 2019 13:32 (UTC+04:00)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3. Соответствующее кредитное соглашение подписано сегодня по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Как пояснил журналистам министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, первый компонент соглашения подразумевает реконструкцию 12 мостов на республиканских автодорогах с финансированием в размере 126 млн евро. Ожидается, что к реконструкции могут приступить уже в 2020 году после проведения необходимых процедур.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Протяженность дорожной сети Беларуси составляет около 87 тыс. км, включая 2-й и 9-й международные транспортные коридоры, соединяющие страны - участницы ЕС с Россией, Средней Азией и Китаем. Они также соединяют страны Балтии с Черным морем.

"Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры. Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы", - отметили в Европейском банке реконструкции и развития.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд. евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.

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