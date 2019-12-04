Беларусь и Иран подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле

4 декабря 2019 16:47 (UTC+04:00)

Соглашение между правительствами Беларуси и Ирана о системе содействия взаимной торговле подписали председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и глава Таможенной администрации Ирана Махди Мирашрафи. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в ГТК.

Документ утвержден в процессе работы Политической комиссии Всемирной таможенной организации в Сеуле (Республика Корея). Соглашение определяет основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена данными между таможенными органами двух стран и нормами, стандартами и рекомендациями ООН, Всемирной таможенной организации, национальными законодательствами, а также с учетом международного передового опыта.

"Практическая реализация изложенных в документе норм будет содействовать упрощению взаимной торговли, позволит повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению товарооборота между Беларусью и Ираном, а также созданию комфортных условий для внешнеэкономической деятельности отечественных субъектов хозяйствования", - отметили в ГТК.

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