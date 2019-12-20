ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года в Брюсселе (Бельгия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий по итогам заседания координационной группы Беларусь - ЕС, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Восьмое заседание координационной группы Беларусь - ЕС состоялось 17-18 декабря в Брюсселе. Делегация ЕС подтвердила открытость к дальнейшему развитию отношений с Беларусью. Одним из ключевых вопросов на повестке дня были соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь и ЕС обсудили заключительные шаги, необходимые для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.



В ЕС напомнили, что стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси вырастет до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро. Предусмотрен и ряд других послаблений.



Координационная группа Беларусь - ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.



Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

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