ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима

20 декабря 2019 13:47 (UTC+04:00)

ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года в Брюсселе (Бельгия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий по итогам заседания координационной группы Беларусь - ЕС, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Восьмое заседание координационной группы Беларусь - ЕС состоялось 17-18 декабря в Брюсселе. Делегация ЕС подтвердила открытость к дальнейшему развитию отношений с Беларусью. Одним из ключевых вопросов на повестке дня были соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь и ЕС обсудили заключительные шаги, необходимые для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.

В ЕС напомнили, что стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси вырастет до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро. Предусмотрен и ряд других послаблений.

Координационная группа Беларусь - ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода в эксплуатацию АЭС
Беларусь 19 декабря 14:05
Беларусь ограничивает поставки скота из двух регионов Швейцарии
Беларусь 18 декабря 14:37
Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси
Беларусь 18 декабря 12:02
Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества
Европа 16 декабря 17:28
Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней
Беларусь 16 декабря 14:01
ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси
Беларусь 16 декабря 10:57
Лента новостей
В Турции отравились едой 30 школьников – СМИ
Турция 13:53
Turkmenistan Airlines откроет рейсы в Малайзию
Транспорт 13:51
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
Ядерная программа 13:50
Турция увеличила экспорт электротоваров в Россию
Турция 13:48
Начался рабочий визит президента Туркменистана в РФ
Туркменистан 13:47
Индекс цен на импорт в Грузии снизился
Бизнес 13:46
Сократился экспорт электротоваров из Турции в Узбекистан
Турция 13:43
Айдын Мирзазаде: Арест глав ИВ говорит о серьезнейшей борьбе с негативными фактами
Политика 13:43
Азербайджан сократил экспорт СПГ почти в два раза
Энергетика 13:42