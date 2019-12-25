В Беларуси совершенствуется законодательство в области электросвязи

25 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

В Беларуси вносятся изменения в законодательство по вопросам электросвязи. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 декабря 2019 года №881 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Как прокомментировали в министерстве связи и информатизации, корректировки направлены на упрощение деятельности субъектов хозяйствования. В частности, отменяется проведение измерений в полном объеме в случае только смены наименования и места нахождения собственника (владельца) присоединяемой сети электросвязи либо сети передачи данных. Устанавливается бессрочный срок действия разрешения на присоединение сети электросвязи и на эксплуатацию головной станции системы кабельного телевидения.

Исключается необходимость получения разрешения исполкома при строительстве абонентских линий связи и ввода их в эксплуатацию. Головная станция системы кабельного телевидения должна эксплуатироваться при наличии соответствующего разрешения.

Кроме того, постановлением урегулированы отдельные вопросы согласования проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию оптоволоконных линий, законодательная база приводится в соответствие с указом от 18 сентября 2019 года №350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет".

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