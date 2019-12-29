Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам

29 декабря 2019 23:04 (UTC+04:00)

Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован. Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения", - сказал Дмитрий Крутой.

Он также подчеркнул, что в рамках интеграции не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту. "Таких переговоров не ведется", - заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также затронул тему отмены роуминга между Беларусью и Россией. "Много дискуссий велось и с нашими, и с российскими операторами. Рад, что регуляторы наконец-то договорились. С 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен, и тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими. Они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символические величины", - рассказал он.

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