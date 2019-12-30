В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Важным направлением в 2020 году станет декриминализация экономических отношений, дерегулирование экономики. Основные темы, над которыми мы будем работать вместе с депутатами - это, безусловно, амнистия капитала, субсидиарная ответственность, перевод части правонарушений в дела частного обвинения и ряд других важных моментов. Заключение под стражу по экономическим преступлениям будет рассматриваться вообще как исключительная мера", - сказал Дмитрий Крутой.



Также значимой в следующем году будет региональная повестка. "Мы наметили планы и мероприятия по развитию 11 городов и 31 территории, отстающих на сегодня по уровню социально-экономического развития. Наконец-то завершили подготовку дорожной карты инвестора на базе Национального агентства инвестиций и приватизации. Она содержит порядка 900 инвестиционных проектов и около 800 земельных участков, которые потенциально могут использоваться для инвестирования на упрощенных условиях", - отметил первый вице-премьер.

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