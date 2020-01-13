ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.



"В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси: банк вложил более $433 млн (390 млн евро) в 24 проекта в частном и государственном секторе, достигнув небывалого уровня ежегодных инвестиций за всю историю деятельности в стране. ЕБРР также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования", - сообщили в пресс-службе.



В ЕБРР отметили, что деятельность банка была широкомасштабной и всесторонней, она включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты.



Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси. Более 300 тыс. жителей таких городов, как Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов, смогут пользоваться модернизированными канализационно-очистными сооружениями в результате предоставления банком инвестиций в размере 26,8 млн евро. Доступ к чистой питьевой воде получат жители в 80 населенных пунктах в Витебской области благодаря кредиту ЕБРР в размере 15,5 млн евро областному водоканалу.



Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году также продолжил свою работу с финансовыми институтами страны для расширения кредитования малого и среднего бизнеса и содействия развитию международной торговли. "Кредитная линия для поддержки малого и среднего бизнеса в национальной валюте, предоставленная Приорбанку и Банку Дабрабыт, поможет отечественным малым предприятиям избежать рисков, связанных с обменным курсом, и обеспечит более длительные сроки погашения в отличие от доступных на рынке", - отметили в ЕБРР.



ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.

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