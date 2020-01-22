Госсекретарь США совершит визит в Беларусь

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси, передает Trend.



Рабочий визит в Беларусь Майка Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий. Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намеревались обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и региональную безопасность.



Владимир Макей и Майк Помпео 6 января провели телефонный разговор. Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны была подтверждена готовность принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.



При обсуждении ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей осудил любые действия, нарушающие предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Он заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях

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