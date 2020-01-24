Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран

24 января 2020 12:00 (UTC+04:00)

Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, с 24 января вводятся ограничения на ввоз в страну овец и коз из Псковской области России. По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в этом регионе зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз (особо опасная высококонтагиозная болезнь).

Ограничения касаются поставок убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых к заболеванию диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, кормовых добавок и др. Приостанавливается действие ранее выданных разрешений на ввоз указанных товаров из Псковской области.

Также с 24 января Беларусь ограничивает поставки птицы из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров, за исключением тех, что выдавались на поставки прошедших термообработку в процессе производства шротов, используемых для изготовления комбикормов для животных и ценных видов рыб.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госсекретарь США совершит визит в Беларусь
Беларусь 22 января 16:31
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти
Энергетика 22 января 15:48
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко
Другие страны 21 января 18:05
Разговоры о поставках азербайджанской нефти в Беларусь имеют под собой реальные основания - эксперты
Политика 21 января 14:48
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
Беларусь 20 января 12:37
В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году
Беларусь 16 января 17:08
Лента новостей
Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами
Экономика 12:02
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Таджикистан 11:55
Япония окажет техническую помощь грузинским агрокооперативам
Бизнес 11:54
В международных аэропортах Узбекистана введены дополнительные проверки пассажиров
Туризм 11:54
Минэнерго обнародовало показатели выработанной электроэнергии в 2019 году
Энергетика 11:48
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Европа 11:43
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение»
Общество 11:42
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 11:41
Citigroup заинтересован в инвестировании в финансовый рынок Грузии
Финансы 11:33