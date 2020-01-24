Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран

Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



В частности, с 24 января вводятся ограничения на ввоз в страну овец и коз из Псковской области России. По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в этом регионе зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз (особо опасная высококонтагиозная болезнь).



Ограничения касаются поставок убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых к заболеванию диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, кормовых добавок и др. Приостанавливается действие ранее выданных разрешений на ввоз указанных товаров из Псковской области.



Также с 24 января Беларусь ограничивает поставки птицы из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.



Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров, за исключением тех, что выдавались на поставки прошедших термообработку в процессе производства шротов, используемых для изготовления комбикормов для животных и ценных видов рыб.



В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

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