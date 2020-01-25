Госдепартамент США анонсировал визит Помпео в Беларусь

25 января 2020 11:32 (UTC+04:00)

Госдепартамент США на своем сайте анонсировал визит в Беларусь 1 февраля государственного секретаря Майка Помпео, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Поездка Майка Помпео продлится с 29 января по 4 февраля. Госсекретарь США первоначально отправится в Лондон, а позже в Киев. После посещения Минска запланирован визит в столицу Казахстана Нур-Султан и столицу Узбекистана Ташкент. В Ташкенте Майк Помпео примет участие в совещании с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщалось, рабочий визит Майка Помпео в Беларусь планировался на 4 января, но был перенесен на 1 февраля в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавшими событиями. Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намеревались обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и региональную безопасность.

Владимир Макей и Майк Помпео 6 января провели телефонный разговор. Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны была подтверждена готовность принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.

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