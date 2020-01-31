Беларусь повышает тариф на транзит российской нефти

31 января 2020 14:40 (UTC+04:00)

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 28 января 2020 года. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В министерстве отметили, что во время состоявшихся переговоров с коллегами из Федеральной антимонопольной службы России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий.

"В данном случае, согласно методике изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года, МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%", - сообщили в министерстве.

Размер повышения тарифов был определен согласно требованиям методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

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