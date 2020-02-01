Помпео: Мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США

1 февраля 2020 12:24 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - сказал Майкл Помпео.

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларусь
Беларусь 12:42
Помпео прибыл с визитом в Минск
Беларусь 11:29
В США задержали предполагаемого главаря ячейки "Аль-Каиды" в Ираке
США 09:36
Официальные лица США считают, что главарь "Аль-Каиды" в Йемене уничтожен
Арабские страны 08:37
Во Флориде в связи с инцидентом у поместья Трампа арестована оперная певица
США 07:31
Помпео заявил, что США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit
США 06:41
Лента новостей
Access Bank: Потребительские кредиты растут, кредиты на жилье сокращаются
Финансы 12:46
Присоединяйся к EURO-2020. Интеллектуальный кубок в Баку с денежными призами
Спорт 12:45
На некоторых улицах Баку меняется схема движения автотранспорта
Транспорт 12:44
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларусь
Беларусь 12:42
Обнародованы данные экспорта одного из заводов SOCAR
Энергетика 12:41
Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
Культура 12:41
В Азербайджане названы округа с наибольшим и наименьшим числом кандидатов в депутаты
Политика 12:39
В Узбекистане будет создан Университет геологических наук
Строительство 12:38
Армения всячески затягивает исполнение достигнутых договоренностей по Карабаху - российские эксперты
Политика 12:38