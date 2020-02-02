Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя

2 февраля 2020 10:48 (UTC+04:00)

Пять граждан Беларуси эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, сообщает БЕЛТА, как передает Trend, со ссылкой на сайт белорусского посольства в Китае.

"При содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси", - говорится в сообщении посольства.

За содействием белорусского посольства в выезде с территории провинции Хубэй можно связываться по телефону +86 155 1061 8510.

По сообщению МИД Китая иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После выезда иностранцы будут помещены на карантин по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая посольство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса.

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