Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время

Беларусь назначит своего посла в США в течение ближайших нескольких месяцев с учетом протокольных процедур. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время. Ближайшее время - это несколько месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее", - пояснил глава МИД.



По поводу кандидатуры посла Беларусь пока не определилась, обсуждаются разные варианты.



Владимир Макей также сообщил, что Беларусь пока не получила запроса от США о направлении их официального представителя в Минск. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки намерены назначить послом в Беларусь Джули Фишер. "Исходя из того, что мы прочли в СМИ, у американской стороны есть намерение в ближайшее время направить своего посла в Беларусь. Если это случится, то будет свидетельствовать о том, что они заинтересованы в скорейшей нормализации отношений с Беларусью", - сказал министр.



Он не исключил возможность расширения дипломатического присутствия Беларуси в США: "Если в этом возникнет необходимость, то будем предпринимать соответствующие шаги".

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