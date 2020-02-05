В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой

5 февраля 2020 16:12 (UTC+04:00)

В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок на коллегии ведомства, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В прошлом году было выполнено задание по вводу жилья в республике. С использованием государственной поддержки построено 1 165 тыс. кв.м жилья, это 109,9% годового задания. При этом в Могилевской области и в Минске доведенное задание не выполнено. Мы надеемся, что в текущем году ситуация улучшится и области будут равномерно выполнять свои задания по вводу жилья", - отметил министр.

В целом в 2019 году в стране введено 4 млн 61,95 тыс. кв.м общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, что составляет 101,5% к годовому заданию. Из общего объема почти 40% построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с господдержкой - 28,7%.

Также глава ведомства сообщил, что с 2017 года министерство выполняет поручение Президента по контролю над соотношением начисленной среднемесячной заработной платы по стране и средней стоимости 1 кв.м жилья, построенного с господдержкой. "Пока нам это удается. В 2020 году ситуация также будет находиться под контролем", - заявил Дмитрий Микуленок. За прошлый год средняя стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с господдержкой, составила Br926 при заданном параметре в Br1020.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
Культура 15:09
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Беларусь 4 февраля 14:07
Делегация «Белнефтехима» встретится с ресурсодержателями Казахстана
Энергетика 4 февраля 10:41
План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси
Беларусь 3 февраля 12:19
Помпео: Вдохновлен увиденным в белорусском Парке высоких технологий
Беларусь 2 февраля 13:14
Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя
Беларусь 2 февраля 10:48
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовала сумму инвестиций на реализацию газификации в 2020
Экономика 16:30
В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя
Транспорт 16:20
День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова
Звёздный мир 16:19
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
Гособлигации Азербайджана поднялись в рейтинге привлекательности
Финансы 16:13
Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании
Общество 16:05
Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?
Строительство 15:54
В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах
Общество 15:53
Азербайджан налаживает импорт пищевой продукции из Японии
Бизнес 15:50