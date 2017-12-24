В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия начал первый тестовый полет

24 декабря 2017 07:00 (UTC+04:00)

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, в воскресенье начал первый тестовый полет, трансляцию взлета вел телеканал CCTV, передает РИА Новости.

Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.40 по местному времени. Ожидается, что полет продлится около часа, его максимальная высота составит 3 тысячи километров. Самолет сопровождается другим воздушным судном, в котором находится команда технических сотрудников.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений.

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Azernews Newspaper
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