В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия начал первый тестовый полет

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, в воскресенье начал первый тестовый полет, трансляцию взлета вел телеканал CCTV, передает РИА Новости.



Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.40 по местному времени. Ожидается, что полет продлится около часа, его максимальная высота составит 3 тысячи километров. Самолет сопровождается другим воздушным судном, в котором находится команда технических сотрудников.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений.

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