Разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия совершил первый полет

Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 в воскресенье совершил первый полет в городе Чжухай южно-китайской провинции Гуандун, сообщает агентство Синьхуа.

В 09:39 самолет-амфибия AG600 под кодовым названием "Куньлун" успешно поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань.

Первый полет длился примерно час. Гидросамолет AG600 может быть задействован для тушения пожара и спасательной операции на море.

Считается, что AG600 является крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.

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