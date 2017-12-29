Отношения с Россией занимают особое место в дипломатии КНР - посол

29 декабря 2017 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайско-российские отношения - важное воплощение идей председателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Они занимают особое место в дипломатии КНР, заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй в интервью МИА "Россия сегодня".

"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия занимают особое место в дипломатии государства с китайской спецификой. Эти отношения - важное воплощение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху", - заявил Ли Хуэй.

Дипломат уверен, что под стратегическим руководством глав двух государств и знаменем идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху китайско-российские отношения "сделают еще один шаг к тому, чтобы стать еще более прочными, стабильными и уверенными".

Контакты на высшем уровне Ли Хуэй назвал двигателем развития китайско-российских отношений, в текущем году главы двух стран сохранили высокую частоту встреч - провели пять встреч.

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Azernews Newspaper
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