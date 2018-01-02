Церемония поднятия государственного флага Китая впервые проведена НОАК (ФОТО)

2 января 2018 14:50 (UTC+04:00)

В понедельник, первого января 2018 года, утром на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, которая впервые проведена почетным караулом Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство Синьхуа.

Церемония началась в 7:32 утра. Прозвучали фанфары. 96 солдат, охранявших пятизвездный красный флаг, начали маршировать к площади.

Более 90 тысяч человек, несмотря на морозное утро, собрались на главной площади страны и прождали несколько часов, чтобы увидеть церемонию подъема государственного флага в первый день 2018 года.

До этого подобная церемония проводилась Народной вооруженной милицией Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай приветствует возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Другие страны 15:22
Первый восход солнца в 2018 г. (ФОТО)
Китай 14:59
Праздничный танец огненного дракона в древнем китайском городке (ФОТО)
Китай 14:57
Китай встречает 2018 год (ФОТО)
Китай 14:55
В МИД Китая сообщили о предстоящем визите Макрона
Китай 09:01
Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году
Другие страны 31 декабря 2017 08:17
Юридические компании Узбекистана и Китая договорились о совместной защите интересов бизнеса
Бизнес 30 декабря 2017 11:32
Китай тестирует железнодорожный туркменский транзит в Иран
Бизнес 29 декабря 2017 19:19
Китаец запечатлел своих дочерей в картинах (ФОТО)
Китай 29 декабря 2017 18:33
Си Цзиньпин встретился с представителями делегации правящих партий Японии
Китай 29 декабря 2017 18:19
Отношения с Россией занимают особое место в дипломатии КНР - посол
Китай 29 декабря 2017 18:19
Пекин отверг обвинения Вашингтона в экспорте нефти в КНДР
Китай 29 декабря 2017 12:36
Китайская компания построит ветровые электростанции в Казахстане
Энергетика 28 декабря 2017 14:24
Зимняя выставка пионов в Шэньяне (ФОТО)
Китай 28 декабря 2017 12:14
Охрана экологии в китайском заповеднике Саньцзянъюань (ФОТО)
Китай 28 декабря 2017 12:12
China Unicom стала официальным партнером зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 (ФОТО)
Китай 28 декабря 2017 12:10
Первый Всемирный конгресс ООН по геоинформации состоится в Китае
Китай 28 декабря 2017 11:57
Беларусь и Китай создадут СП по продвижению белорусского продовольствия на китайский рынок
Беларусь 28 декабря 2017 11:32