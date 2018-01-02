Церемония поднятия государственного флага Китая впервые проведена НОАК (ФОТО)

В понедельник, первого января 2018 года, утром на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, которая впервые проведена почетным караулом Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство Синьхуа.

Церемония началась в 7:32 утра. Прозвучали фанфары. 96 солдат, охранявших пятизвездный красный флаг, начали маршировать к площади.

Более 90 тысяч человек, несмотря на морозное утро, собрались на главной площади страны и прождали несколько часов, чтобы увидеть церемонию подъема государственного флага в первый день 2018 года.

До этого подобная церемония проводилась Народной вооруженной милицией Китая.

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