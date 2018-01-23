Си Цзиньпин: развитие и стабильность одинаково важны

23 января 2018 09:47 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин считает необходимым для партийных комитетов всех уровней добиваться развития при сохранении стабильности, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и председатель Центрального военного совета (ЦВС), заявил об этом в указании, которое было зачитано на Центральном совещании по политико-правовой работе, состоявшемся в Пекине в понедельник.

Он обратился к партийным комитетам с призывом оказывать поддержку судебным и правоохранительным структурам в исполнении своих обязательств в соответствии с законом и активно работать над решением институциональных проблем, мешающих политико-правовой работе.

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