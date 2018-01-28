Частная компания КНР запустит первую в стране коммерческую ракету в июне 2018 года

Частная китайская компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS). Как сообщил генеральный директор предприятия Шу Чан, на реализацию бюджетного проекта уже выделены необходимые средства в размере 500 млн юаней ($78,2 млн), передает ТАСС.



"Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным [наземным] испытаниям", - приводит его слова официальный сайт Lingtai Kongjian.

Как отметил Шу Чан, OS-M будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже. Бизнесмен пояснил, что в ближайшем будущем возглавляемая им компания не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства. "Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия - реализация коммерческих проектов", - пояснил генеральный директор.

В беседе с журналистами он также рассказал, что, в отличие от американской SpaceX, Lingtai Kongjian собирается создавать компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться весьма недорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США. В то же время Шу Чан отметил, что его компания нуждается в дополнительной

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.