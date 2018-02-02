Си Цзиньпин: Китаю и Великобритании необходимо совместно создавать улучшенную версию "золотой эры" двусторонних отношений

Китаю и Великобритании необходимо совместными усилиями создавать улучшенную версию "золотой эры" двусторонних отношений, сочетая этап развития и потребность сотрудничества двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Великобритания должны продолжать организовывать диалоговые механизмы на высоком уровне в таких сферах, как стратегия, финансы и экономика, гуманитарные связи и др., постоянно укрепляя политическую базу двусторонних отношений в "золотую эру". Сторонам также необходимо усиливать диалог и связи между своими законодательными органами, политическими партиями и армиями, улучшая взаимное понимание, уважая ключевые интересы и проявляя серьезную заботу к делам друг друга, а также регулируя чувствительные вопросы в конструктивном ключе.

Глава Китая отметил, что необходимо поднимать торгово-экономическое сотрудничество двух стран на новую ступень, укрепляя сопряжение стратегий развития двух стран, углубляя их сотрудничество в таких сферах, как финансы, атомная энергия, инвестиции и т.д. Сторонам также нужно исследовать сотрудничество в таких новых отраслях, как искусственный интеллект, зеленые источники энергии, цифровая экономика, шеринг-экономика и т.п.

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает экономическую глобализацию и торговую либерализацию. Китай и Великобритания могут развертывать взаимовыгодное сотрудничество в рамках "Пояса и пути", расширяя масштабы сфер и выходя на более высокий уровень.

Необходимо углублять взаимодействие в рамках ООН, группы "Большой двадцатки", ВТО, совместно содействовать нейтрализации рисков глобального масштаба, таких как климатические изменения.

Глава китайского государства также подчеркнул важность активизации обмена в гуманитарной сфере.

Тереза Мэй, в свою очередь, отметила, что она согласна с оценкой председателя Си Цзиньпина относительно двусторонних отношений. Далее она сказала, что у Великобритании и Китая схожие взгляды по ряду вопросов глобального масштаба. Великобритания уделяет особое внимание той роли, которую Китай играет в международных делах.

Она выразила надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в рамках "Пояса и пути" с целью содействовать глобальному и региональному экономическому росту. Великобритания, продолжила она, выступает за свободную торговлю и готова активизировать практическое сотрудничество с Китаем в таких сферах, как торговля, инвестиции, наука и техника, экология, гуманитарные связи и интернет.

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