Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Китае

3 февраля 2018 23:32 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун возросло до четырех человек, еще шестеро получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв произошел в субботу в первой половине дня на предприятии "Цзиньшань" в зоне экономического развития уезда Линьшу во время проведения ремонтных работ на объекте. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Владелец предприятия задержан полицией.

О причинах взрыва, а также о возможном заражении местности информации не поступало.

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