В китайском Даляне появился 23-этажный общественный гараж (ФОТО)

На Северной площади Даляньского вокзала стоит многоэтажная парковка. По имеющимся сведениям, данная стоянка занимает 4300 квадратных метров и имеет 23 этажа гаражей с 606 парковочными местами. Об этом сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао».

Как утверждается, общий объем инвестиций достиг 90 миллионов юаней. На этой «умной» парковке действует система самообслуживания, она также поддерживает мобильные платежи и оплату картой.

По мере экономического развития и перестройки промышленности города Далянь, городское население постоянно увеличивается. В то же время, растет бизнес, что приводит к проблемам с парковочными местами для машин. Чтобы решить этот вопрос, в деловом квартале города Далянь построили такие многоэтажные стоянки.

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