В Китае издан первый в мире журнал больших данных о геонауке

Китай начал издавать первый в мире журнал больших данных о геонауке, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Институт дистанционного зондирования и цифровой Земли при Академии наук Китая (АНК).

В новом журнале под названием Big Earth Data публикуются научные статьи о больших данных, связанных с Землей. Издание призывает авторов собирать и делиться данными с общественностью.

Большие данные о Земле - это новая сфера геонауки и информационной науки, а также новый инструмент для изучения Земли.

Журнал находится под управлением основанного Китаем Международного общества цифровой Земли (МОЦЗ) и совместно издан МОЦЗ, Институтом дистанционного зондирования и цифровой Земли АНК и несколькими другими организациями.

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