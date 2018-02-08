В Китае шесть человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Шесть человек погибли, еще 14 получили травмы разной тяжести в результате аварии с участием автобуса и грузовика в уезде Чанлин северо-восточной китайской провинции Гирин (Цзилинь), сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию уезда в своем аккаунте в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в четверг днем, точное время не сообщается. Грузовик по пока не установленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии четыре человека погибли на месте, еще два скончались после прибытия в больницу. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь, медики оценивают их состояние как стабильное.

Представители местных правоохранительных органов продолжают вести расследование причин ДТП. В сообщении администрации уезда не уточняется, находится ли среди жертв или пострадавших водитель грузовика.

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