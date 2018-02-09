Общий объем трансграничных юаневых расчетов в Синьцзяне превысил 260 млрд юаней

БАКУ /Trend/ - С тех пор, как в 2010 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, Северо-Западный Китай) начали осуществляться операции по трансграничным расчетам в юанях, этот район постоянно углубляет финансовое сотрудничество с сопредельными странами. На настоящий момент в СУАР проводятся трансграничные юаневые расчеты с 90 странами и районами мира, а общий объем таких расчетов превысил 260 миллиардов юаней.

Как показывают последние данные центрального филиала Народного банка Китая (Центробанк) в Урумчи, в настоящее время во всем Китае существуют 2595 предприятий, пользующихся операциями трансграничных юаневых расчетов в СУАР, общий объем расчетов этих предприятий достиг 261,4 миллиарда юаней.

СУАР в качестве ключевого участка строящегося Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) постоянно активизирует торгово-экономические связи с центральноазиатскими странами, что стимулирует развитие трансграничных расчетных операций.

Благодаря этому в 2017 году объем трансграничных юаневых расчетов в СУАР вырос на 45,6 процента в годовом выражении и достиг 37,81 миллиарда юаней, что составило 37 процентов от общего объема трансграничных расчетов в национальной и иностранных валютах в СУАР в том же году. При этом сумма трансграничных расчетных операций в юанях по текущим счетам составила 18,93 миллиарда юаней (рост на 28,5 процента), по капитальным счетам - 18,88 миллиарда юаней (рост на 72,6 процента).

По мере дальнейшего ускорения шагов по интернационализации юаня трансграничные юаневые расчетные операции станут сильной поддержкой в торгово-инвестиционной либерализации СУАР и в строительстве СУАР в качестве ключевого участка ЭПШП, считают эксперты.

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