Объем отгрузки китайских смартфонов вырос на фоне снижения мировых поставок в 2017 г.

БАКУ /Trend/ - На днях американская компания International Data Corporation опубликовала данные, которые показали, что объем поставки смартфонов во всем мире в 2017 году сократился до 1,4724 миллиарда штук, то есть уменьшился на 0,1 процента, по сравнению с 2016 годом.

Несмотря на сокращение целого рынка смартфонов, объем отгрузки китайских брендов смартфонов заметно увеличился. Например, объем поставки смартфонов марки Huawei вырос на 9,9 процента, доля которых на мировом рынке впервые стала выше 10 процентов, что заняло третье место в мире. Кроме того, объемы отгрузки четвертого и пятого типа смартфонов OPPO и Xiaomi также поднялись на 10 процентов. Рост объема отгрузки южнокорейской марки Samsung и американской Apple оказался ниже двух процентов, хотя по доле на рынке они занимают первое и второе места (Samsung - 21,6 процента, Apple - 14,7 процента).

Как рассказал генеральный инженер Министерства промышленности и информационных технологий Чжан Фэн, причина роста поставки китайских брендов смартфонов заключается в их технологической инновации.

"На основе непрерывной технологической инновации в металлических частях и программных компонентах, сетевая среда мобильной связи продолжает улучшаться, а производственная система становится все более полноценной. Китайский мобильные предприятия быстро развиваются, что делает их более конкурентоспособными", - отметил Чжан Фэн.

В то же время, внутренний рынок смартфонов становится все более пресыщенным, что оказывает давление на некоторые предприятия, выходящие на зарубежный рынок. Китайский специалист в отрасли связи Сян Лиган считает, что зарубежный рынок станет главным полем битвы для мобильных брендов.

"Тенденция поколения смартфонов с поддержкой 4G подходит к концу, после 2020 года смартфоны перейдут на 5G, поэтому 2018 и 2019 года являются тяжелыми для мобильных предприятий. Китайским смартфонам нужно ловить случай выйти за рубеж, активно открывать внешние рынки, например, рынки США, Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и так далее", - рассказал он

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