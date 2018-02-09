В 2017 г. объем экспорта и импорта Китая в рамках трансграничной е-торговли вырос более чем на 80%

БАКУ /Trend/ - В 2017 году объем экспорта и импорта Китая, осуществленный через платформы трансграничной розничной онлайн-торговли, находящиеся под контролем таможенной службы, достиг 90,24 миллиарда юаней (1 доллар США - 6,3 юаня), увеличившись на 80,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного таможенного управления КНР Юй Гуанчжоу.

Выступая сегодня на открытии Первой глобальной конференции по трансграничной электронной коммерции, Юй Гуанчжоу сказал, что в последние три года объем экспорта и импорта страны в рамках трансграничной электронной торговли увеличивался ежегодно в среднем более чем на 50 процентов. В 2017 году экспорт через платформы трансграничной электронной коммерции составил 33,65 миллиарда юаней (рост на 41,3 процента), импорт - 56,59 миллиарда юаней (рост на 116,4 процента).

Первая глобальная конференция по трансграничной электронной коммерции, организованная совместно Всемирной таможенной организацией и названным управлением, продлится два дня.

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