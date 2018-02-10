В Китае за четыре года открыли более 20 миллионов новых компаний

Свыше 21,5 миллиона новых компаний зарегистрировались на территории Китая после того, как в 2014 году правительство страны объявило новую политику поддержки и создания благоприятных условий для развития предпринимательства и инноваций, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.



Государство постепенно сокращает налоги и устраняет бюрократические барьеры для предприятий, также снижает размер различных пошлин и сборов.

Как отмечает агентство, массовое и стремительное развитие предпринимательства и инноваций стало значимым импульсом для роста экономики, а также помогло создать новые рабочие места и увеличить доходы населения.

По данным Синьхуа, с 2014 года были созданы более 4,2 тысячи новых предприятий в области высоких технологий, они обслужили свыше 120 тысяч стартапов и заработали на этом порядка 870 миллионов долларов.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики остается торговля, причем растет доля электронной торговли. В 2017 году онлайн-продажи в Китае увеличились на 28%, на 30% возрос объем доставки. Прочно обосновался на рынке бизнес на основе технологии шеринга – совместного использования неких благ, в первую очередь велосипедов и автомобилей, что позволяет обеспечить более эффективное использование того или иного ресурса.

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