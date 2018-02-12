Таможенники обсудили в Пекине трансграничную электронную коммерцию

12 февраля 2018 19:40 (UTC+04:00)

В столице Китая в субботу завершилась I Всемирная конференция таможенников по трансграничной электронной коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

Одним из ее главных итогов стало принятие "Пекинской декларации", в которой участники выразили готовность совместно содействовать выработке норм и правил трансграничной электронной коммерции.

Таможенники, представители бизнес-сообществ, международных организаций и научных кругов из 125 стран и районов мира - всего около 2000 человек - приняли участие в конференции, совместно организованной Главным таможенным управлением Китая и Всемирной таможенной организацией (WCO).

Были заслушаны мнения участников по "Рамочным стандартам WCO по трансграничной электронной коммерции" - первому руководящему документу по регулированию деятельности в указанной сфере, работу по подготовке которого возглавила китайская сторона, рассказал заместитель главы Государственного таможенного управления Китая Цзоу Чжиу. Консенсус практически достигнут, определен комплекс ключевых принципов регулирования, добавил он.

В своем выступлении генеральный секретарь WCO Кунио Микурия обратил внимание на активное участие Китая в процессе выработки стандартов и его готовность поделиться своим опытом, что, по его словам, стало "огромным вкладом" Китая в развитие глобальной многосторонней торговой системы.

Участники конференции также выступили за то, чтобы раз в два года в разных регионах планеты проводить Всемирный конгресс по трансграничной электронной коммерции.

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