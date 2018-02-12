Geely создает базу по производству автомобилей на новых источниках энергии

12 февраля 2018 19:56 (UTC+04:00)

Китайский автоконцерн Geely выделит более пяти млрд долларов на создание в восточнокитайской провинции Чжэцзян базы по производству автомобилей на новых источниках энергии, сообщает агентство Синьхуа.

Автопроизводитель в воскресенье заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией уезда Чансин, где будет находиться производственная база.

Согласно документу, на территории уезда будут созданы автосборочный завод, завод по производству коробок передач и индустриальный парк автозапчастей.

Проект будет реализован в два этапа. Строительство в рамках первого этапа, как ожидается, начнется в октябре текущего года.

По итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тысячи автомобилей на новых источниках энергии, 777 тысяч из которых были реализованы. По этим показателям страна уже три года подряд занимает лидирующую позицию в мире.

Китайское правительство в 2017 году поставило задачу увеличить к 2020 году объем производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии до двух миллионов единиц в год.

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Azernews Newspaper
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