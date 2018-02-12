Китай обновил список "чувствительных" секторов для инвестиций за рубежом

12 февраля 2018 20:14 (UTC+04:00)

В воскресенье Китай внес изменения в свой список "чувствительных" секторов для инвестиций за рубежом, подлежащих усиленному регулированию, сообщает агентство Синьхуа.

Из списка были удалены секторы телекоммуникаций и электроэнергии, но зато внесены военная промышленность, освоение и использование трансграничных водных ресурсов и средства массовой информации.

Указанные изменения вступят в силу первого марта.

Как заявили в Госкомитете по делам развития и реформ Китая, теперь для инвестирования в зарубежные проекты в таких сферах, как телекоммуникационные операции, освоение земель и электрические сети, не требуется официального разрешения властей, достаточно просто зарегистрировать проект.

Названные секторы числились "чувствительными" в списке с 2014 года.

При этом ограничения на инвестиции в зарубежную недвижимость, гостиницы, кинотеатры, развлекательную индустрию, спортивные клубы и инвестиционные фонды сохранены, поскольку правительство продолжает бороться с нерациональной инвестиционной деятельностью китайских предприятий за рубежом.

В 2017 году нефинансовые прямые зарубежные инвестиции Китая снизились на 29,4 процента до 120 миллиардов долларов.

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Azernews Newspaper
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