Китай построит научный парк в городе Сиань

14 февраля 2018 17:40 (UTC+04:00)

Китай построит научный парк в городе Сиань -- административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), сообщает агентство Синьхуа.

На днях Академия наук Китая и провинциальное правительство подписали соглашение о совместном строительстве данного парка, который будет создан в 2020 году.

В парке, который займет площадь пять квадратных километров, будут размещены национальные научно-исследовательские учреждения, высокотехнологичные предприятия, платформа передачи научно-исследовательских достижений, финансовый центр для научных исследований, бизнес-инкубатор и др.

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