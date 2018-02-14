Китай построит научный парк в городе Сиань -- административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), сообщает агентство Синьхуа.

На днях Академия наук Китая и провинциальное правительство подписали соглашение о совместном строительстве данного парка, который будет создан в 2020 году.

В парке, который займет площадь пять квадратных километров, будут размещены национальные научно-исследовательские учреждения, высокотехнологичные предприятия, платформа передачи научно-исследовательских достижений, финансовый центр для научных исследований, бизнес-инкубатор и др.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.